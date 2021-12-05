Fenerbahçeli Osman Arpacıoğlu hayatını kaybetti

Oynadığı dönemde adı 'Bay gol' olan Osman Arpacıoğlu 74 yaşında hayata veda etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2021 Pazar, 13:17
Fenerbahçeli Osman Arpacıoğlu hayatını kaybetti
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Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu yaşama veda etti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu’nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camiamızın değerli ismi Osman Arpacıoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu da "Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanırken, Arpacıoğlu anısına 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.


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