Fenerbahçeli oyuncu için transfer iddiası

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi için Brezilya kulübünün devreye girdiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 09:12
Fenerbahçeli oyuncu için transfer iddiası
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin sezon başında ABD Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles FC'den kiraladığı Diego Rossi için bir iddia ortaya atıldı.

Sporx'in, Brezilya basınından aktardığına göre, Flamengo, Diego Rossi transferini bitirme noktasına geldi.

Haberde, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu devreye sokmayı düşünmemesi üzerine Uruguaylı oyuncu için Flamengo'nun harekete geçtiği belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 maçta şans bulan 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, 2 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi satın alma opsiyonu ile Los Angeles FC'den kiralamıştı. Uruguaylı futbolcunun, MLS ekibi ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler