Fenerbahçeli oyuncu için transfer iddiası
Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi için Brezilya kulübünün devreye girdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin sezon başında ABD Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles FC'den kiraladığı Diego Rossi için bir iddia ortaya atıldı.
Sporx'in, Brezilya basınından aktardığına göre, Flamengo, Diego Rossi transferini bitirme noktasına geldi.
Haberde, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu devreye sokmayı düşünmemesi üzerine Uruguaylı oyuncu için Flamengo'nun harekete geçtiği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 maçta şans bulan 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, 2 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
Fenerbahçe, Diego Rossi'yi satın alma opsiyonu ile Los Angeles FC'den kiralamıştı. Uruguaylı futbolcunun, MLS ekibi ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek.
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