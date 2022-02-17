İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin Prag maçında sahaya karakter koyacağını söyledi

17 Şubat 2022 Perşembe, 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Hâlâ oynatmak istediğim oyun bu değil. F.Bahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyacak bir oyun planı hayalim var. Yavaş yavaş takımım bu sinyalleri vermeye başladı. İçini doldurmam gereken taktik boşluklar var. Bugünden yarına olacak işler değil. Ama kısa zaman içinde çok ciddi çalışıyoruz. Birkaç galibiyete ihtiyacımız var, daha coşkulu bir takım ortaya çıkacak, bu da taraftarımızı mutlu edecek” dedi.

"TURU İSTİYORUZ"

Kartal, Slavia Prag maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Rakibimizi iyi analiz ettik. Galip gelmek, ikinci maç için avantaj yakalamak ve turu geçmek istiyoruz” diye konuştu.

FENERBAHÇE’NİN PRAG SINAVI

F.Bahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında bugün saat 20.45’te Çekya ekibi Slavia Prag’ı konuk edecek. İtalyan hakem Maurizio Mariani’nin yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. İsmail Hoca, Ozan’ın durumunun belirsiz olduğunu, Mesut’un takımla çalışmaya yeni başladığını, İrfan, Gustavo, Crespo, Burak, Novak ve Rossi’nin oynamayacağını söyledi.