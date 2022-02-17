İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin Prag maçında sahaya karakter koyacağını söyledi
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi açıklama yaptı. Kartal, “Rakibimizi iyi analiz ettik. Galip gelmek, ikinci maç için avantaj yakalamak ve turu geçmek istiyoruz” diye konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Hâlâ oynatmak istediğim oyun bu değil. F.Bahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyacak bir oyun planı hayalim var. Yavaş yavaş takımım bu sinyalleri vermeye başladı. İçini doldurmam gereken taktik boşluklar var. Bugünden yarına olacak işler değil. Ama kısa zaman içinde çok ciddi çalışıyoruz. Birkaç galibiyete ihtiyacımız var, daha coşkulu bir takım ortaya çıkacak, bu da taraftarımızı mutlu edecek” dedi.
"TURU İSTİYORUZ"
Kartal, Slavia Prag maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Rakibimizi iyi analiz ettik. Galip gelmek, ikinci maç için avantaj yakalamak ve turu geçmek istiyoruz” diye konuştu.
FENERBAHÇE’NİN PRAG SINAVI
F.Bahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında bugün saat 20.45’te Çekya ekibi Slavia Prag’ı konuk edecek. İtalyan hakem Maurizio Mariani’nin yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. İsmail Hoca, Ozan’ın durumunun belirsiz olduğunu, Mesut’un takımla çalışmaya yeni başladığını, İrfan, Gustavo, Crespo, Burak, Novak ve Rossi’nin oynamayacağını söyledi.
İlgili Haberler
- Jaroslav Köstl: "Herkes, Fenerbahçe'yi favori görüyor"
- Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag'da Nicolae Stanciu, takımdan ayrıldı
- Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Rahiplerin tacizine uğrayanların adalet mücadelesi
- İtalya'da 'ötenazi referandumuna' engel
- Kraliyet ailesini sarsan davada yeni gelişme
- KKM'nin TL kredide teminat sayılmasına koşullu izin
- İskoçya'da 'kadınlara özel vagon' tartışması
- BM: 8 milyon kişi gıda yardımından olabilir
- Sağlıklı bebek uykusu nasıl olmalıdır?
- Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!