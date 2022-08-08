Fenerbahçeli Rambo Okan Beşiktaşlı oluyor! Tek şartı...

Fenerbahçe amigosu olarak tanınan Rambo Okan, bir şartla Beşiktaşlı olacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:07
Fenerbahçeli Rambo Okan Beşiktaşlı oluyor! Tek şartı...
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Fenerbahçe'nin amigosu Rambo Okan, sosyal medya fenomeni Selen Yakıcı'nın yayımladığı videoda Beşiktaşlı olacağını ancak bir şartının olduğunu söyledi.

Rambo Okan, 1 milyon dolar verildiği takdirde ve Selen Yakıcı ile bir ay boyunca yemek yemesi durumunda Beşiktaşlı olacağını belirtti.


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