Fenerbahçeli Rambo Okan Beşiktaşlı oluyor! Tek şartı...

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:07

Fenerbahçe'nin amigosu Rambo Okan, sosyal medya fenomeni Selen Yakıcı'nın yayımladığı videoda Beşiktaşlı olacağını ancak bir şartının olduğunu söyledi.

Rambo Okan, 1 milyon dolar verildiği takdirde ve Selen Yakıcı ile bir ay boyunca yemek yemesi durumunda Beşiktaşlı olacağını belirtti.