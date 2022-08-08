Fenerbahçeli Rambo Okan Beşiktaşlı oluyor! Tek şartı...
Fenerbahçe amigosu olarak tanınan Rambo Okan, bir şartla Beşiktaşlı olacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin amigosu Rambo Okan, sosyal medya fenomeni Selen Yakıcı'nın yayımladığı videoda Beşiktaşlı olacağını ancak bir şartının olduğunu söyledi.
Rambo Okan, 1 milyon dolar verildiği takdirde ve Selen Yakıcı ile bir ay boyunca yemek yemesi durumunda Beşiktaşlı olacağını belirtti.
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