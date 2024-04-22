TFF'den Sivasspor - Fenerbahçe maçına yabancı VAR ataması!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacağı mücadelenin VAR koltuğunda Alman hakem Benjamin Brand'ın yer alacağı açıklandı.
Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu.
FENERBAHÇE MAÇINA ALMAN HAKEM
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği maçın VAR koltuğunda Alman hakem Benjamin Brand oturacak.
Brand'a AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral ve Onur Özütoprak eşlik edecek.
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