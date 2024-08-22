Fenerbahçeli Ryan Kent'e Fransız talip: Transfer teklifi yaptı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'in Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki İngiliz oyuncusu Ryan Kent'i transfer etmek için teklif yaptığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 12:14
Fenerbahçeli Ryan Kent'e Fransız talip: Transfer teklifi yaptı!
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Fenerbahçe'de gözden çıkartılan Ryan Kent'e Fransa'dan yeni talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransa Ligue 1'de son yıllarda istikrarlı bir görüntü çizen OGC Nice, Ryan Kent için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu.

Haberde Fenerbahçe'nin daha önce de göndermek istediği Ryan Kent için gelen teklifi kabul etmesnin beklendiği vurgulandı.

19 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Ryan Kent, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Ryan Kent'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 


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