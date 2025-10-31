Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe derbisi 11'ini belirledi: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı!

31.10.2025 11:49:00
Trendyol Süper Lig’deki derbide Fenerbahçe’yi konuk edecek Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ilk 11’ini belirledi. Yalçın, takımla çalışmaya başlayan Rafa Silva için de kararını verdi.

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Kocaelispor galibiyetinin ardından ligde oynadığı 3 maçı da kazanamayan siyah-beyazlılar, derbi galibiyetiyle yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Derbinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın tercih edeceği ilk 11 büyük ölçüde netleşti.

TRT Spor’da yer alan habere göre Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında kalede Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında olduğu gibi Ersin Destanoğlu’na şans verecek.

Sergen Yalçın’ın savunma hattını Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturacağı, orta sahada ise Wilfried Ndidi ve Orkun Kökçü’ye forma vereceği ifade edildi.

Siyah-beyazlı takımın kanatlarında Vaclav Cerny ve El Bilal Toure’nin oynayacağı, sakatlığını atlatıp takım antrenmanlarına dönen Rafa Silva’nın 10 numarada maça başlayacağı kaydedildi. 

Forvette ise Tammy Abraham’ın ilk 11’de yer alacağı bildirildi.

