Fenerbahçeli yıldızdan derbi galibiyeti açıklaması: 'Hak ettik'
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Ganalı futbolcu Alexander Djiku, derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Djiku, "Kompakt ve güçlü şekilde durduk. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Alexander Djiku, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Djiku, sakatlıktan döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.
Beşiktaş karşısında iyi bir performans sergilediklerini ve maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını vurgulayan Djiku "Kompakt ve güçlü şekilde durduk. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"OYNAYACAĞIM KESİN DEĞİLDİ"
Formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu yineleyerek sözlerini sürdüren Djiku, şöyle konuştu:
"İlk 3 gün oynayıp oynamayacağım kesin değildi. Sonrasında oynayabileceğimi hissettim. Maçtan önce yoğun ve coşkulu bir mücadele olacağını biliyordum. Ben de elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştım. Umarım bir sonraki maçta 90 dakika forma giyerim."
Son olarak kendilerini Beşiktaş deplasmanında destekleyen Fenerbahçe taraftarı hakkında konuşan Djiku, sözlerini şöyle tamamladı:
"Taraftarlarımızı görmekten dolayı çok mutluyuz. Benim için de büyük bir keyif oldu. Bana göre bizim taraftarımız Türkiye'nin en büyüğü. Deplasman maçlarına gittiğimizde onların gücünü her zaman hissediyoruz. Bugün de bunu hissettik ve her maç onları gururlandıracak sonuçlar almak istiyoruz."
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