Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: 'Fenerbahçe 10 atarsa şaşırmayın'

Yayınlanma: 09.12.2023 - 23:03

Güncelleme: 09.12.2023 - 23:05

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Benim görüşüme göre daha fazla galibiyet isteyen, daha sakin, daha klas olan, 90 dakika üstünlüğü bulunduran Fenerbahçe oldu. Hak eden de Fenerbahçe oldu."

"LİG TARİHİNDE GÖRMEDİM"

"Heralde lig tarihinde 2 puanlı sistemde dahil olmak üzere +29 averajla 15. hafta bitirilmemiştir. Ben mümkün görmüyorum. Çok büyük olay."

"ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

"Fenerbahçe'nin muhtemel puan kaybedeceği maçlar vardır. Adana'da iyi top oynamıştı. Kazandığı bir çok deplasmandan iyi oynamıştı. Hayırlı mağlubiyet deriz ya. Hayırlı mağlubiyet Trabzonspor oldu. Bir kendine geldi. 'Çantada keklik değil, kendimize gelelim' dedi oyuncular. Deplasmanda da 6 yiyince gerçekten zordur. O takım oralardan döndü ve bu duruma geldi."

"HOCA İYİ HAZIRLAMIŞ"

"İsmail hoca takımı o kadar iyi hazırlamış ki bunu çok net gördük. Bu takımın kalitesine konsantrasyonu da eklediğiniz zaman böyle bir sonuç çıkıyor."

"YERE YATTIĞINI HATIRLAMIYORUM"

"Birinci dakikadan itibaren Fenerbahçe sanki Kadıköy'de oynarcasına müthiş agresif, sakin ve isabetli başladı. Rakibe hemen hemen Gedson dışında maç boyu pozisyon vermedi. Penaltı da kendi hatasıyla geldi. Livakovic geldiği günden beri belki de yere yatmadığı maç bu maçtır. Penaltı dışında yere yattığını hatırlamıyorum."

"FENERBAHÇE KOLAYLAŞTIRDI"

"Beşiktaş çok büyük camia. Türkiye'de ilk kurulan kulüp. Bu oyuncular sezona kötü başladığı ama kongre heyecanıyla taraftarda coşkulu şekilde stada geldi. Bu taraftar önünde oynamak kolay değil ama kolaylaştıran Fenerbahçeli oyuncular oldu. O sakinlikle Fenerbahçe golü de buldu golü de yedi."

"MAÇIN DÖNME ŞANSI YOKTU"

"Maç öyle bir hal aldı ki uzatma dakikasını gören Beşiktaşlı oyuncular bile 'bu 11 dakika nerden çıktı' demiştir. Çünkü bu maçın dönme şansını hiçbir Beşiktaşlı görmüyordu."

"BEŞİKTAŞ 1 DAKİKA ZORLADI"

"Maçta 107 dakika boyunca bir tek 70 ila 71. dakika arasında Beşiktaş, Fenerbahçe yarı alanında karambol falan yapıp zorlayabildi. Onun dışında 107 dakika boyunca muhteşem bir Fenerbahçe takımı izledik."

"HAKSIZ REKABET VAR"

"Beşiktaş 6 yerliyle oyuna çıktı. Bir kere haksız rekabet var orada. Çünkü yerli kalitesi yüksek değil."

"10 OLURSA KİMSE ŞAŞIRMASIN"

"Fenerbahçe rakip ceza sahasına o kadar çok girdi ki... Fenerbahçe oraya geldiği zaman her şeyi yapabilir. Ben bir gün abarttım, 10 olursa kimse şaşırmasın diye. Oyuncular devamlı arıyor. İsim farketmeksizin sürekli gol arıyorlar."

"CEZA ALANINDA CİRİT ATTILAR"

"Livakovic'e bu maçta puan vermiyorum, kalede göremedik. Osayi ve Ferdi rakip ceza alanında cirit attı."

"CRESPO'YA BAYILDIM"

"Crespo'ya bayıldım. Çok beğendim. Atakları hem kesen hem de takımı öne iten bir Crespo vardı."

"DERBİ TARİHİNDE GÖREMEYİZ"

"Deplasmanda oynuyorsun. Şutlar 21'e 9. Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarının tarihinde bile bunu göremeyiz. Deplasmanda ceza sahasına girme sayın 42'ye 9. Bu müthiş."