Fenerbahçeli yöneticiden flaş paylaşım: 'Her karanlık gecenin sabahı vardır'

Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:51

Güncelleme: 23.12.2024 - 09:51

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yönetici Ahmet Ketenci'den flaş bir paylaşım geldi.

Ahmet Ketenci şu ifadeleri kullandı:

"Unutma!!! Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın bir baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri, ferahlığa tahvil eden, bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp, Mısır'a sultan eden bir güç vardır."

'HERKESİN AYNI YÖNE BAKTIĞI YERDE...'

"Musa'yı Firavun'un sarayında yetiştirerek, oraya hakim kılan bir güç vardır. Firavunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır. Herkesin aynı yöne baktığı yerde, farklı bir açıdan olanları ve olayları görmek cesaret ve feraset ister."

'YARININ HAKİKATI OLABİLİR'

"Hakikatin izini sürmek, yalnız kalmayı ve dirençle karşılaşmayı göze almayı gerektirir. Bu da cesaret işidir. Bugün anlaşılmayan bu duruş, yarının hakikati olabilir."