Nihat Kahveci'den 35 yıllık rekor için iddia: 'Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçer'

Yayınlanma: 22.12.2024 - 20:15

Güncelleme: 22.12.2024 - 20:15

Galatasaray, Süper Lig'de Bellona Kayserispor'u 5-1 yendi. Sarı kırmızılıların yenilmezlik serisi 20 yapa çıktı. Puanını 44 yapan Galatasaray ligin ilk yarısını 8 puan farkla lider tamamladı. Maçın ardından Nihat Kahveci çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Nihat Kahveci'nin yorumları;

"Kayserispor ile Fenerbahçe maçında da Kostic aynı yerde girdi penaltı verilmişti. Değildi. Bugün Jakobs kesti aynı yerde elle müdahale vardı. Bence nizamiydi ve penaltı değildi. El açma yok, el doğal konumdaydı."

"FENERBAHÇE'NİN REKORUNU KIRAR"

"Galatasaray'ın maç başına bu gol ortalamasıyla devam etme ihtimali yüksek. Bu ortalamayla 105 gol oluyor. Galatasaray'ı ben tanıyorsam 103 gol atar. Son maçta sezonu kapattı denilen Icardi döner 104'ü atar ve Fenerbahçe'nin rekorunu kırar. Galatasaray'ın her maç 2-3 gol yeme lüksü var. 3 yiyor, 4 atıyor."

"HOCAYI DİRİ TUTUYOR"

"Galatasaray bu anlamda rakip takım taraftarlarını üzecek işler yapıyor. Maçlar tam döndü denilen anlarda, fırsatı değerlendiriyor golleri atıyor. Şu 16 maçlık periyotta Galatasaray namağlup tek takım. Bunun da sebepleri var. Okan Hoca'yı da burada tutan sebepler var. Young Boys'a elenince hocayı gönderelim havası var. Bu işte hocayı diri tutuyor."

"AVRUPA'DA AFFETMEZLER"

"Galatasaray'ın kaç milyon taraftarı varsa artık, bu zamana kadar ki performansına imza atmayacak var mıdır? Galatasaray, Avrupa'da devam eder de ilk 8 ve üstünü zorlarsa bugün savunmada yaptığı hataları orada göreceğiz. Burada değerlendiremiyor takımlar ama Avrupa'da affetmezler. 5-1 öndesin Berat'ı oyuna alıyor. Hoca halen ofans alıyor. Okan Hoca hiç skora bakmıyor. Hep hücum!"

"BİR TANE GÜVENLİK YOK"

"Çocuk sahaya atladı. Barış Alper'le tokalaştı. Telefonu çıkardı, Muslera'yla fotoğraf çekti. O an nasıl kimse o kadar müdahale edemedi. Bir tane güvenlik yok. Lütfen herkes sorumluluğunu bilmeli. Taraftarlar, lütfen sizin yeriniz tribün. Ne kadar rahat ulaşabiliyor. Bu büyük sıkıntı. O güvenliklerin işi ne? Sonraki müdahale de enteresan. Çocuk duruyor zaten, hurra ne oldu yani!"