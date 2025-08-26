Fenerbahçeli yöneticiden Kerem Aktürkoğlu yanıtı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.08.2025 09:30:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hamdi Akın, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Akın, Benfica eşleşmesini değerlendirirken milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transferine dair soruyu cevapladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Derin Futbol'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. Akın, sezon başlangıcını değerlendirirken transferlere de değindi.

Hamdi Akın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Güzel bir başlangıç yaptık ama bir maç eksiğimizin olması kötü. Puan farkı çok büyük değil. Kapanır. Daha sezonun başındayız. Taraftar gayet iştahlı. Benfica'yı da elersek çok çok iyi olur."

"BENFICA BIRAKMIYOR"

"Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya..."

"Transfer yapmak kolay olmuyor. Takımlar kolay kolay oyuncu bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela."

KEREM AKTÜRKOĞLU SORUSUNA CEVAP

Soru: "Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?"

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın: "İnşallah."

#fenerbahçe #Benfica #transfer #kerem aktürkoğlu

