Şekip Mosturoğlu'ndan Galatasaray maçı paylaşımı!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray maçında Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyon için bir paylaşımda bulundu.

Şekip Mosturoğlu'ndan Galatasaray maçı paylaşımı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 22:13

Fenerbahçe'den, Göztepe'nin Galatasaray ile oynadığı maçta penaltı beklediği pozisyonla ilgili bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

'PENALTI DEĞİL, PENÜSTÜ'

Mosturoğlu, paylaşımında, "Penaltı değil, penüstü. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin" ifadelerini kullandı.

 


Etiketler: #Şekip Mosturoğlu #fenerbahçe #galatasaray #göztepe

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