Fenerbahçeli Arda Güler UEFA’nın 2023 listesinde: 'Türk Messi'

02 Ocak 2023 Pazartesi, 04:00

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler’e büyük gurur...

UEFA, yeni yılda takip edilmesi gereken ve 2023’te Avrupa futbolunda ön plana çıkabilecek 40 futbolcunun yer aldığı bir liste yayınladı.

Bu isimler arasında Fenerbahçeli Arda da yer aldı. UEFA, 17 yaşındaki oyuncu için “Türk Messi” ifadesini kullandı.

UEFA’nın Arda yorumunda “Top sürme yeteneği ve zeki pasıyla ‘Türk Messi’ olarak adlandırılan Arda Güler, geçen sezon Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde dikkat çeken Arda ayrıca 2008’den bu yana Türkiye’yi temsil eden en genç oyuncu oldu” değerlendirmesinde bulunuldu.

Arda Güler bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 13 maçta süre aldı, 3 gal atıp 1 de asist yaptı. Avrupa’nın büyük kulüplerinin yakın takibinde olan Arda’nın Fenerbahçe ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Lacivertliler kısa süre önce, genç futbolcunun bonservisinin yüzde 20’lik kısmı için G.Birliği ile 2.5 milyon dolar karşılığında anlaşmıştı. Arda, A Milli Takım forması giymeyi de başardı.