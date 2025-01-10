Fenerbahçe'nin 'Atatürk projesi' tamamlandı
Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin çatısına işleyerek önemli bir projeyi hayata geçirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Haziran ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda duyurduğu bu anlamlı çalışma tamamlandı.
Proje kapsamında, Maraton tribünü çatısına 'Mustafa Kemal', Fenerium tribünü çatısına ise 'Atatürk' yazıları işlendi. Lazer işaretleme ve aydınlatma yöntemleri kullanılarak yapılan çizim ve markalama işlemlerinin ardından özel bir boya ile boyama süreci gerçekleştirildi.
Membran çatı kaplamasına uygulanan bu yazılar özel reçine içeren, esnek ve hava koşullarına dayanıklı bir boya kullanılarak tamamlandı. Harflerin yükseklikleri 'Mustafa Kemal' için 8,5 metre, 'Atatürk' içinse 12 metre olarak belirlendi. Toplamda 2.500 metrekarelik bir alanı kapsayan proje, büyük bir titizlikle yürütüldü.
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