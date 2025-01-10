Ayrılabileceği iddia edilmişti... Al Ahli'den Fenerbahçe'ye Maximin resti!

Fenerbahçe'de performansı yeterli bulunmadığı için devre arasında yolların ayrılacağı idida edilen Allan Saint-Maximin'in Al Ahli'nin maaş resti sonrası kadroda kalacağı iddia edildi.

Ayrılabileceği iddia edilmişti... Al Ahli'den Fenerbahçe'ye Maximin resti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 12:52

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı.

YOLLARINI AYIRMAK İSTİYORDU 

Bu sezon 15'i lig toplam 22 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı yapan 27 yaşındaki futbolcunun bu performansı hem teknik heyet ve hem de yönetimin gözüne giremedi. Fenerbahçe, bu nedenle Maximin'in kiralık sözleşmesini feshederek devre arasında yollarını ayırmayı planlıyordu.

AL AHLİ'DEN REST 

Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den Fenerbahçe'nin Maximin’in kiralık sözleşmesini feshedeceği iddialarıyla ilgili flaş bir hamle geldi.

Ajansspor'un Suudi Arabistan basınından aktardığı habere göre Al-Ahli, kiralık sözleşmesi feshedilse bile Fransız oyuncunun maaşını ödeyemeyeceklerini ve F.Bahçe’nin bu sezon için kalan maaşı ödemesi gerektiğini iletti.

SÖZLEŞMESİ BİTENE KADAR FENERBAHÇE'DE

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, yollarını ayırsa bile maaşını ödemek zorunda kalacağı Allan Saint-Maximin'in sezon sonuna kadar takımda tutulmasına karar verdi.


Etiketler: #Allan Saint-Maximin #Al-Ahli #fenerbahçe

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