Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Avusturya kampı başlıyor. Sarı-lacivertli ekip bugün saat 11.00'de kalkacak uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 11:05
Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı
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Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Avusturya’ya hareket edecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Serdar Dursun.

Fenerbahçe, 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya’nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek.

Sarı-lacivertliler kamp kadrosunda yer almayan Serdar Aziz, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Max Meyer, Arda Kurtulan ve Marcel Tisserand'ın tedavi amaçlı İstanbul'da kaldığını belirtti.


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