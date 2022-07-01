Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı

01 Temmuz 2022 Cuma, 11:05

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Avusturya’ya hareket edecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Serdar Dursun.

Avusturya Kampı kadromuz pic.twitter.com/K2vyQnZfo2 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 1, 2022

Fenerbahçe, 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya’nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek.

Sarı-lacivertliler kamp kadrosunda yer almayan Serdar Aziz, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Max Meyer, Arda Kurtulan ve Marcel Tisserand'ın tedavi amaçlı İstanbul'da kaldığını belirtti.