Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 12:35

Güncelleme: 17.06.2023 - 12:40

Fenerbahçe Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, toplantıda mali duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ALİ KOÇ CÖMERTÇE DESTEK OLDU"

Bilecik, Türkiye'de 5 yılda Euro'nun 3,5 katına çıktığını belirterek şöyle konuştu:

"612 milyon Euro borç devraldık, bu rakamı 386 milyon Euro'ya (9 milyar 997 milyon 766 bin 553 TL) düşürmüş olduk. Kur 3,5 katı artmışken bunu yaptık. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Ali Koç gibi bir başkanımız olmasaydı maalesef yol katedemezdik. Ali Koç olmasaydı, bunu yapamazdık. Cömertçe tam destek oldu. Bu konudan bahsetmekten kendisi haz almıyor, bir anlamda korsan gibi konuşuyorum. Bu yüzden konuyu noktalıyorum. İsteyen bu cömertliklere bakabilir."

Naklen yayın gelirinden de bahseden Bilecik, "Fenerbahçe, 2021 yılında naklen yayından 212 milyon TL gelir elde ederken, 2022 yılında bu rakam 208 Milyon TL'ye düştü. Fenerbahçe Kulübü olarak 2021 yılında 169 milyon TL vergi ödemesi yaparken, 2022'de nakdi olarak 340 milyon TL olarak vergi ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

Erol Bilecik

"VERGİ BORCU İÇİN PAZARLIK YAPMAYIZ"

Erol Bilecik, vergi ödemeleriyle ilgili olarak ise, "Vergi borcumuzun hepsini ödedik. Diğer bazı kulüpler gibi vergi borcumuz için devletimizle pazarlık yapmayız. Olan vergimizi hakkıyla öderiz. Sporcularımıza ve teknik personelimize borcumuz yoktur. 2022 yılında oyuncu satışından kasamıza 25 milyon Euro girdi" şeklinde konuştu.

"DEVLETİMİZE SESLENİYORUZ"

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya da değinen Bilecik, "Bankalar Birliği'ne 576 Milyon TL ödeyeceğiz. Devletimize ve yetkililerimize sesleniyoruz, bu sürdürebilir tablo değil. Hem bizim için hem de diğer kulüpler için değil." diye konuştu.

7 MİLYAR LİRA

Bilecik'in ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2022 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 407 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon lira olmak üzere toplam borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğunu söyledi.

Vodina'nın ardından kürsüye gelen Fethi Pekin, toplantıya katılanların sayısının 2669'a çıktığını da aktardı.