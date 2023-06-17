Son dakika: Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması!

Son dakika.. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı lacivertli kulübün gelecek sezondan itibaren 5 yıldızlı armanın kullanılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2023 - 11:50
Son dakika: Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması!
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