Son dakika: Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması!
Son dakika.. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı lacivertli kulübün gelecek sezondan itibaren 5 yıldızlı armanın kullanılacağını açıkladı.
Ayrıntılar birazdan...
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