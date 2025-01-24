Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fenerbahçe Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcunu açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcunu açıkladı.
Kulüpten yapılan KAP bildiriminde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu 30.11.2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 452 milyon 57 bin 271 TL olarak açıklandı.
Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü, 01.06.2024 - 30.11.2024 tarihleri arasında 591 milyon 628 bin 240 TL kar edildiğini açıkladı.
Etiketler: #fenerbahçe #KAP #borç
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