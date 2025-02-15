Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

Fenerbahçe Kulübünün 30 Kasım 2024 itibarıyla borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 13:24

Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2024-30 Kasım 2024 dönemini kapsadığını belirtti. Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 11 milyar 98 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 7 milyar 502 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam yükümlülüğü 18 milyar 600 milyon lira olarak açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün dönem gelirinin 6 milyar 469 milyon lira, dönem giderinin ise 6 milyar 349 milyon lira olduğunu da söyleyen Vodina, Fenerbahçe'nin dönem karını 562 milyon lira olarak açıkladı.


Etiketler: #fenerbahçe #borç #Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu

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