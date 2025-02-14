Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu: Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı mağlup etti

ING Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray'ı 89-74 yenen Fenerbahçe Beko, finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu.

Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu: Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı mağlup etti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 22:55

ING Türkiye Kupası 4'lü Finali Şamlıurfa'da düzenlendi. İlk maçta Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor'u 83-63 ile geçerek finalist oldu. İkinci maçta Fenerbahçe Beko ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Maçı domine eden Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 22-16, devreyi 42-35 önde kapattı. Sarı lacivertliler oyun üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdürdü ve son periyoda 64-46 önde girdi.

Son çeyreğin ikinci dakikasında tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Hakemler, derbide 3. anonsu yaptırdı. Anonsun ardından hakemler ve Galatasaraylı basketbolcular soyunma odasına gitti. Salondan Fenerbahçeli taraftarlar çıkarılınca derbi kaldığı yerden devam etti.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko maçı 89-74 kazandı ve finale yükseldi.

ING Türkiye Kupası finali 16 Şubat Pazar günü 16.00'da Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.


Etiketler: #ING Türkiye Kupası #fenerbahçe beko #galatasaray

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