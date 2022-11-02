Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosunda 5 eksik
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe günü Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı Dinamo Kiev maçının kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi kadroda yer almadı.
Ayrıca, İrfancan Eğribayat antrenmanda hafif bir sakatlık geçirdiği için Kiev maçı kadrosunda kendine yer bulamadı.
Fenerbahçe'nin Polonya kafilesinde şu isimler yer alıyor:
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro ve Michy Bathuayi.
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