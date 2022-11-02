Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik için Dinamo Kiev karşısında
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe akşamı TSİ 23:00'te Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Polonya'nın Krakow kentinde oynanacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.
Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek.
Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak.
İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
FENERBAHÇE LİDERLİK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak.
Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
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