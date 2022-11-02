Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 grubun maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ortaya çıkıyor. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek 24 takımın 15'i ise kesinleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son maçlar öncesinde yoluna bu turnuvada devam edecek ekipler yavaş yavaş şekilleniyor.
Turnuvadaki son maçlar öncesinde UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider ve ikinci sırada bitirenler ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitiren 8 ekip kozlarını paylaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan grup üçüncüleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren ekiplerin play-off turunda eşleşeceği turnuvanın devamında UEFA Avrupa Ligi grup birincileri ise son 16'ya doğrudan kalacak.
Play-off turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekilişi ise 7 Kasım Pazartesi günü yapılacak.
Bugüne kadar oynanan maçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi kesinleşen ekipler ise şu şekilde:
FENERBAHÇE
Arsenal
Manchester United
Real Betis
Real Sociedad
Barcelona
Sevilla
Freiburg
Bayer Leverkusen
Rennes
PSV
Ajax
Sporting
Union SG
Ferençvaroş
*UEFA Avrupa Ligi'ne kalan takımlara 9 ekip daha dahil olacak
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