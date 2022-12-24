"Dünya Kupası finali tekrar edilsin" diyen Fransa'ya, Arjantin'den çok konuşulacak hamle

24 Aralık 2022 Cumartesi, 14:56

Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin uzatma devrelerinde Messi topu ağlarla buluştururken, Fransızlar golde kural hatası olduğu iddiasıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı. Arjantin'den, Fransızlara karşı çok konuşulacak bir hamle geldi.



KURAL HATASI İDDİASI

Fransa tarafından, Arjantin'in Messi ile bulduğu 3. golden önce yedek kulübesindeki Arjantinli futbolcuların sahaya girdiği ve bu yüzden kural hatası olduğu vurgulandı. Fransızlar, Arjantin'in attığı golde kural kitabından örnek göstererek golün iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

"FRANSA AĞLAMAYI BIRAKSIN"

Fransa, Dünya Kupası'ndaki tarihi finalin tekrar edilmesi için 200 binin üzerinde imza toplamıştı. Buna karşı hamle yapan Arjantinliler, "Fransa ağlamayı bıraksın" isimli bir kampanya başlattı. Arjantinliler, kampanyada 230 binden fazla imza topladı.





