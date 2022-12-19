Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer'in yeni adresi şaşırttı!
Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve Portekiz ekibi Portimonense'den ayrılan kaleci Berke Özer'in Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a imza atacağı iddia edildi.
Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz'in yolunu tutan Berke Özer, Portimonense'ye transfer olmuştu.
EYÜPSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLADI
Ajansspor'da yer alan habere göre Portekiz yolculuğu kısa süren Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü ve Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımı Eyüpspor ile anlaşma sağladı.
Anlaşmaya göre, İstanbul temsilcisinin 22 yaşındaki kaleci ile 2.5 yıl + 2 yıl opsiyonlu şekilde anlaşmaya vardığı belirtildi.
2018-19 sezonu başında 2,5 milyon Euro karşılığında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye gelen Berke Özer, başkan Ali Koç'un ilk transferlerinden biriydi. Bir sezon sonra 2 yıllığına Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan 22 yaşındaki kaleci, sezon sonunda biten sözleşmesini Fenerbahçe'nin isteğine rağmen uzatmadı.
Portekiz kulübü Portimonense ile sadece iki maça çıkan Berke Özer, kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe kariyerinde ise 20 maçta forma giyen Özer, 20 golü kalesinde görürken 6 maçta ise kalesini gole kapadı.
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