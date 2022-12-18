Bodrumspor'da Adis Jahovic ile yollar ayrılıyor
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Göztepe'den transfer edilen Adis Jahovic ile yolların ayrılacağını açıkladı.
TFF 1'inci Lig'de evinde Süper Lig yarışındaki önemli rakiplerinden Yılport Samsunspor'la golsüz berabere kalıp puanını 29 yapan Bodrumspor'da flaş bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından yaptığı değerlendirme toplantısında Kuzey Makedonyalı golcü Adis Jahovic ile yolların ayrılacağını açıkladı. "Adis Jahovic ile bizim takımımız örtüşmedi" diyen Taşdemir, "Devre arasında kendisiyle yolları ayırmayı planlıyoruz. Adis Jahovic asla kötü futbolcu değil ama bizim takımımızın oyun yapısına uyuşmadı. Devre arası takviye yapmak çok zor, iyi oyuncuyu hiçbir takım bırakmaz" dedi.
Sezon başında Süper Lig'de küme düşen Göztepe'den transfer 35 yaşındaki forvet, Bodrumspor formasıyla 13 lig maçına çıkıp 2 gol ve 2 asistle oynadı.
"MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"
Samsunspor karşılaşmasını değerlendiren Taşdemir, "Samsunspor iyi bir takım ve dolayısıyla bizim için çok zor bir maçtı. Maçın geneli taktik savaşı şeklinde geçti. Bizi iyi analiz ettiklerini düşünüyorum. Maçın hakkı beraberlikti. Ligin boyu kısaldıkça, takımlar birbirlerini çok daha iyi tanıyor. Dolayısıyla çok daha iyi önlem alabiliyorlar. Alınan puan bizim için önemlidir, yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Konyaspor deplasmanına çıktıktan sonra ligde ilk yarının son haftasında Göztepe'ye konuk olacak.
Video Haberler
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- İmamoğlu'na yargı darbesi yurttaşa soruldu
- İmamoğlu açıklamasında bölündüler
- Erdoğan'dan günler sonra 'İmamoğlu' açıklaması
- Cumhur İttifakı seçmeni İmamoğlu kararını verdi
- DEVA Partililere bıçaklı saldırı
- Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- Ege Denizi'nde korkutan deprem
- Alman hoca Dünya Kupası favorisini açıkladı!
- İmamoğlu alınacak, yerine rezil kukla atanacak