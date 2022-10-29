Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriç, Real Mallorca'yı taşıyor

29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:51

La Liga'daki 12. hafta maçında Mallorca ile Espanyol karşı karşıya geldi. Vedat Muriç'in gol attığı maç 1-1 bitti.

Ev sahibi Mallorca, 48. dakikada Vedat Muriç'in golüyle 1-0 öne geçti ama skoru koruyamadı. Espanyol, 70. dakikada Jose Carlos Lazo ile eşitliği yakaladı ve mücadele böyle bitti.

Mallorca'da Pablo Maffeo 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MURİÇ'TEN BU SEZON 6 GOL

Lazio'dan Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriç, İspanyol ekibinde bu sezon dikkat çeken bir peformans sergiledi. La Liga'da 10. maçına çıkan Vedat Muriç, 6. kez fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Mallorca 13, Espanyol ise 11 puana yükseldi.

La Liga'da gelecek hafta Mallorca, Villarreal'e konuk olacak. Espanyol da Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.