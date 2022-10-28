Fenerbahçe Avrupa'da manşetleri süsledi: 'Sansasyonel geri dönüş'

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 10:21
<p>Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Rennes karşısında 3-0'dan 3-3'e getirdiği maç Avrupa'da gündem oldu.</p>

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Rennes karşısında 3-0'dan 3-3'e getirdiği maç Avrupa'da gündem oldu.

<p><strong>"RENNES HER ŞEYİ BERBAT ETTİ"</strong></p> <p>“Rennes her şeyi berbat etti! Fransa'daki 2-2 biten maçın rövanşında İstanbul'da 3-0 öne geçen Stade Rennais, harika bir fırsatı harcadı ve maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.” (maxifoot)</p>

"RENNES HER ŞEYİ BERBAT ETTİ"

“Rennes her şeyi berbat etti! Fransa'daki 2-2 biten maçın rövanşında İstanbul'da 3-0 öne geçen Stade Rennais, harika bir fırsatı harcadı ve maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.” (maxifoot)

<p><strong>"3 GOL BOŞA GİTTİ"</strong></p> <p>“30 dakikada 3 gol boşa gitti! Gruptaki final maçı niteliğindeki İstanbul'daki karşılaşmada Rennes 3-0 öne geçti, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamayınca mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.” (SRO)</p>

"3 GOL BOŞA GİTTİ"

“30 dakikada 3 gol boşa gitti! Gruptaki final maçı niteliğindeki İstanbul'daki karşılaşmada Rennes 3-0 öne geçti, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamayınca mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.” (SRO)

<p><strong>"RENNES KENDİNİ SABOTE ETTİ"</strong></p> <p>“Rennes kendini sabote etti! Avrupa Ligi grubundaki en kritik maçına çıkan Rennes, 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'yle 3-3 berabere kaldı.” (L'Equipe)</p>

"RENNES KENDİNİ SABOTE ETTİ"

“Rennes kendini sabote etti! Avrupa Ligi grubundaki en kritik maçına çıkan Rennes, 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'yle 3-3 berabere kaldı.” (L'Equipe)

<p><strong>"GERİ DÖNÜŞE ENGEL OLAMADILAR"</strong></p> <p>“Rennes, Türkiye'de 3-0'lık avantajı harcadı! Atak oynayan ve 30 dakikada 3-0'ı bulan Rennes, İstanbul'da Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamayınca maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.” (Foot01)</p>

"GERİ DÖNÜŞE ENGEL OLAMADILAR"

“Rennes, Türkiye'de 3-0'lık avantajı harcadı! Atak oynayan ve 30 dakikada 3-0'ı bulan Rennes, İstanbul'da Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamayınca maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.” (Foot01)

<p><strong>"ÇILGIN MAÇ"</strong></p> <p>“İstanbul'da çılgın maç! Avrup Ligi B Grubu 5. maçında 3-0'lık fark yakalayan Rennes, maçın son anlarında gelen golle 3-3'lük beraberliğe razı oldu.” (Franceinfo)</p>

"ÇILGIN MAÇ"

“İstanbul'da çılgın maç! Avrup Ligi B Grubu 5. maçında 3-0'lık fark yakalayan Rennes, maçın son anlarında gelen golle 3-3'lük beraberliğe razı oldu.” (Franceinfo)

<p><strong>"FIRSATI KAÇIRDI"</strong></p> <p>“Rennes büyük fırsat kaçırdı! Maçın ilk yarısında 3-0'lık avantajı yakalayan Rennes rakibinin harika geri dönüşünü durduramadı ve maç 3-3 sona erdi.” (BUT)</p>

"FIRSATI KAÇIRDI"

“Rennes büyük fırsat kaçırdı! Maçın ilk yarısında 3-0'lık avantajı yakalayan Rennes rakibinin harika geri dönüşünü durduramadı ve maç 3-3 sona erdi.” (BUT)

<p><strong>"KENDİ AYAKLARINA SIKTILAR"</strong></p> <p>“Rennes'de büyük pişmanlık! Kendi ayaklarına sıktılar... İlk yarıda Fenerbahçe karşısında 3-0'ı bulan Rennes ikinci yarının sonlarında sahadan silindi.” (Eurosport)</p>

"KENDİ AYAKLARINA SIKTILAR"

“Rennes'de büyük pişmanlık! Kendi ayaklarına sıktılar... İlk yarıda Fenerbahçe karşısında 3-0'ı bulan Rennes ikinci yarının sonlarında sahadan silindi.” (Eurosport)

<p><strong>"SANSASYONEL GERİ DÖNÜŞ"</strong></p> <p>“Rennes büyük avantajı ziyan etti! 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'nin sansasyonel geri dönüşü sonrası skor 3-3'e geldi. Rennes için liderlik umutları son maça kaldı.” (Tuttomercato)</p>

"SANSASYONEL GERİ DÖNÜŞ"

“Rennes büyük avantajı ziyan etti! 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'nin sansasyonel geri dönüşü sonrası skor 3-3'e geldi. Rennes için liderlik umutları son maça kaldı.” (Tuttomercato)

<p><strong>"ŞAŞKINA DÖNDÜLER"</strong></p> <p>“Rennes Türkiye'de şaşkına döndü! Gruptaki 5. maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Stade Rennais, 3-0'ı yakaladı ancak facia gibi geçen ikinci yarıda rakibinin geri dönüşüne engel olamayınca maç 3-3 sona erdi.” (Foot National)</p>

"ŞAŞKINA DÖNDÜLER"

“Rennes Türkiye'de şaşkına döndü! Gruptaki 5. maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Stade Rennais, 3-0'ı yakaladı ancak facia gibi geçen ikinci yarıda rakibinin geri dönüşüne engel olamayınca maç 3-3 sona erdi.” (Foot National)

<p><strong>"ZAJC'TAN ENFES GOL"</strong></p> <p>“Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Türkiye deplasmanına giden Rennes, 3-0'lık avantajı geri çevirdi! Fenerbahçe ilk golden sonra uyandı, Zajc'ın enfes frikik golüyle geri dönüşe umutlandı, son dakikalarda gelen golle skor 3-3'e geldi.” (Footmercato)</p>

"ZAJC'TAN ENFES GOL"

“Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Türkiye deplasmanına giden Rennes, 3-0'lık avantajı geri çevirdi! Fenerbahçe ilk golden sonra uyandı, Zajc'ın enfes frikik golüyle geri dönüşe umutlandı, son dakikalarda gelen golle skor 3-3'e geldi.” (Footmercato)

<p><strong>"İKİNCİ YARIDA ÇÖZÜLDÜLER"</strong></p> <p>“Rennes ikinci yarıda çözüldü! İlk yarım saatte 3-0'lık farkı bulan Rennes, Fenerbahçe deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.” (Le Telegramme)</p>

"İKİNCİ YARIDA ÇÖZÜLDÜLER"

“Rennes ikinci yarıda çözüldü! İlk yarım saatte 3-0'lık farkı bulan Rennes, Fenerbahçe deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.” (Le Telegramme)

<p><strong>"3-3'E RAZI OLDU"</strong></p> <p>“Rennes, Fenerbahçe'ye takıldı! Maçın ilk yarım saatinde 3-0'lık farkı bularak rahatlayan Stade Rennais ikinci yarı varlık gösteremedi ve son anlarda yediği golle 3-3'e razı oldu.” (Sudouest)</p>

"3-3'E RAZI OLDU"

“Rennes, Fenerbahçe'ye takıldı! Maçın ilk yarım saatinde 3-0'lık farkı bularak rahatlayan Stade Rennais ikinci yarı varlık gösteremedi ve son anlarda yediği golle 3-3'e razı oldu.” (Sudouest)

<p><strong>"SOĞUK DUŞ"</strong></p> <p>“Rennes'e soğuk duş! Çılgınca bir ilk yarı sonrası Fenerbahçe'yi saf dışı bırakabilecek olan Rennes, son 10 dakikada yediği 2 golle grup liderliği umutlarına veda etti.” (Foot11)</p>

"SOĞUK DUŞ"

“Rennes'e soğuk duş! Çılgınca bir ilk yarı sonrası Fenerbahçe'yi saf dışı bırakabilecek olan Rennes, son 10 dakikada yediği 2 golle grup liderliği umutlarına veda etti.” (Foot11)

<p><strong>"HAYAL KIRIKLIĞI"</strong></p> <p>“Rennes: Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe deplasmanında 3-0 öne geçmeyi başaran Rennes maçın sonunda tabelada 3-3'lük skora razı oldu.” (Sports.fr)</p>

"HAYAL KIRIKLIĞI"

“Rennes: Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe deplasmanında 3-0 öne geçmeyi başaran Rennes maçın sonunda tabelada 3-3'lük skora razı oldu.” (Sports.fr)

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