Fenerbahçe Avrupa'da manşetleri süsledi: 'Sansasyonel geri dönüş'
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Rennes karşısında 3-0'dan 3-3'e getirdiği maç Avrupa'da gündem oldu.
"RENNES HER ŞEYİ BERBAT ETTİ"
“Rennes her şeyi berbat etti! Fransa'daki 2-2 biten maçın rövanşında İstanbul'da 3-0 öne geçen Stade Rennais, harika bir fırsatı harcadı ve maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.” (maxifoot)
"3 GOL BOŞA GİTTİ"
“30 dakikada 3 gol boşa gitti! Gruptaki final maçı niteliğindeki İstanbul'daki karşılaşmada Rennes 3-0 öne geçti, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamayınca mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.” (SRO)
"RENNES KENDİNİ SABOTE ETTİ"
“Rennes kendini sabote etti! Avrupa Ligi grubundaki en kritik maçına çıkan Rennes, 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'yle 3-3 berabere kaldı.” (L'Equipe)
"GERİ DÖNÜŞE ENGEL OLAMADILAR"
“Rennes, Türkiye'de 3-0'lık avantajı harcadı! Atak oynayan ve 30 dakikada 3-0'ı bulan Rennes, İstanbul'da Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamayınca maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.” (Foot01)
"ÇILGIN MAÇ"
“İstanbul'da çılgın maç! Avrup Ligi B Grubu 5. maçında 3-0'lık fark yakalayan Rennes, maçın son anlarında gelen golle 3-3'lük beraberliğe razı oldu.” (Franceinfo)
"FIRSATI KAÇIRDI"
“Rennes büyük fırsat kaçırdı! Maçın ilk yarısında 3-0'lık avantajı yakalayan Rennes rakibinin harika geri dönüşünü durduramadı ve maç 3-3 sona erdi.” (BUT)
"KENDİ AYAKLARINA SIKTILAR"
“Rennes'de büyük pişmanlık! Kendi ayaklarına sıktılar... İlk yarıda Fenerbahçe karşısında 3-0'ı bulan Rennes ikinci yarının sonlarında sahadan silindi.” (Eurosport)
"SANSASYONEL GERİ DÖNÜŞ"
“Rennes büyük avantajı ziyan etti! 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'nin sansasyonel geri dönüşü sonrası skor 3-3'e geldi. Rennes için liderlik umutları son maça kaldı.” (Tuttomercato)
"ŞAŞKINA DÖNDÜLER"
“Rennes Türkiye'de şaşkına döndü! Gruptaki 5. maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Stade Rennais, 3-0'ı yakaladı ancak facia gibi geçen ikinci yarıda rakibinin geri dönüşüne engel olamayınca maç 3-3 sona erdi.” (Foot National)
"ZAJC'TAN ENFES GOL"
“Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Türkiye deplasmanına giden Rennes, 3-0'lık avantajı geri çevirdi! Fenerbahçe ilk golden sonra uyandı, Zajc'ın enfes frikik golüyle geri dönüşe umutlandı, son dakikalarda gelen golle skor 3-3'e geldi.” (Footmercato)
"İKİNCİ YARIDA ÇÖZÜLDÜLER"
“Rennes ikinci yarıda çözüldü! İlk yarım saatte 3-0'lık farkı bulan Rennes, Fenerbahçe deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.” (Le Telegramme)
"3-3'E RAZI OLDU"
“Rennes, Fenerbahçe'ye takıldı! Maçın ilk yarım saatinde 3-0'lık farkı bularak rahatlayan Stade Rennais ikinci yarı varlık gösteremedi ve son anlarda yediği golle 3-3'e razı oldu.” (Sudouest)
"SOĞUK DUŞ"
“Rennes'e soğuk duş! Çılgınca bir ilk yarı sonrası Fenerbahçe'yi saf dışı bırakabilecek olan Rennes, son 10 dakikada yediği 2 golle grup liderliği umutlarına veda etti.” (Foot11)
"HAYAL KIRIKLIĞI"
“Rennes: Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe deplasmanında 3-0 öne geçmeyi başaran Rennes maçın sonunda tabelada 3-3'lük skora razı oldu.” (Sports.fr)
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