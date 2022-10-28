Fenerbahçe Avrupa'da manşetleri süsledi: 'Sansasyonel geri dönüş'

"RENNES HER ŞEYİ BERBAT ETTİ"

“Rennes her şeyi berbat etti! Fransa'daki 2-2 biten maçın rövanşında İstanbul'da 3-0 öne geçen Stade Rennais, harika bir fırsatı harcadı ve maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.” (maxifoot)