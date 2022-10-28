Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde 3 milyon Euro'luk piyango!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-lacivertli takım, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i mağlup etmesi halinde yaklaşık 3 milyon Euro'yu kasasına koyacak.
Avrupa Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansın karşılığı olarak kasasına yaklaşık 11 milyon Euro koyan Fenerbahçe, Rennes beraberliği sonrası 210 bin Euro kazandı. Artık gözler Dinamo Kiev mücadelesine çevrildi.
Sporx'in haberine göre Fenerbahçe, Ukrayna ekibini yenerse, 3 puanın karşılığı olarak 630 bin Euro, Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıktığı için 1.1 milyon Euro ve Son 16 biletini kaptığı için de 1.2 milyon Euro'nun sahibi olacak. Yani toplamda sarı-lacivertlilerin geliri, yaklaşık 3 milyon Euro'ya yaklaşacak.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- Kıvrak'tan Beşiktaş'la anlaşan Güneş'e olay gönderme!
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Samsung’un katlanabilir telefonu için yolun sonu göründü
- Maden faciasında yeni gelişme
- İşte 'En başarılı büyükşehir belediye başkanları'
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'