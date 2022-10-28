Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde 3 milyon Euro'luk piyango!

28 Ekim 2022 Cuma, 12:05

Avrupa Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansın karşılığı olarak kasasına yaklaşık 11 milyon Euro koyan Fenerbahçe, Rennes beraberliği sonrası 210 bin Euro kazandı. Artık gözler Dinamo Kiev mücadelesine çevrildi.

Sporx'in haberine göre Fenerbahçe, Ukrayna ekibini yenerse, 3 puanın karşılığı olarak 630 bin Euro, Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıktığı için 1.1 milyon Euro ve Son 16 biletini kaptığı için de 1.2 milyon Euro'nun sahibi olacak. Yani toplamda sarı-lacivertlilerin geliri, yaklaşık 3 milyon Euro'ya yaklaşacak.