Fenerbahçe’nin Frankfurt maçındaki hedefi galibiyet

08 Aralık 2021 Çarşamba, 07:00

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda F.Bahçe’nin kaderi 5. maçların ardından belli olmuş, son hafta öncesi Pereira ve öğrencilerinin grubu 3. tamamlayıp yoluna Konferans Ligi’nde devam edeceği netleşmişti. Yarın E.Frankfurt’la Kadıköy’de oynanacak maçın gruptaki konum açısından bir önemi yok. Ancak yine de F.Bahçe’nin tek hedefi galibiyet. Sarı-Lacivertliler, çok kritik bir durumda olan ülke puanına katkı sağlamak için taraftarı önünde Alman ekibini devirmeye kararlı. Ayrıca alınacak 3 puanın ekonomik getirisi de 630 bin Avro (yaklaşık 9.8 milyon TL) olacak.

GENÇLERLE İMZA

F.Bahçe iç transfer çalışmalarına erken start verdi. Sarı-Lacivertliler, öncelikli olarak takımın genç oyuncularıyla sözleşme uzatmak istiyor. Yönetim, bu sezon gösterdikleri performanslarıyla beğeni kazanan Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Berke Özer ve Arda Güler ile uzun süreli sözleşme konusunda görüşmelere başladı. Milli takım olarak Türkiye’yi seçmesi beklenen Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra Berke Özer’e 5 yıllık sözleşme teklif edilirken, 20 yaşındaki Muhammed ve 16 yaşındaki Arda Güler’e ise 6 yıllık kontrat sunuldu.

YENİ SPONSOR

Fenerbahçe ve 1907 Fenerbahçe Derneği, küresel spor inovasyonu ekosistemi olan HYPE Sports Innovation ile Türkiye’de önemli bir projeye imza atıyor. Bugün hayata geçecek ‘Spor İnovasyon Hızlandırıcı Programı’ Türkiye’de spor inovasyonu kültürünün geliştirilmesi adına en büyük adımlardan biri olacak.