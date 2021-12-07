Fenerbahçeli stoper Attila Szalai: Menajerim üst düzey takımlardan teklifler olduğunu söyledi

Attila Szalai, Fenerbahçe'nin transfer haberlerini yalanlamasının ardından son günlerde hakkında çıkan transfer iddialarını yanıtladı. Szalai, " Menajerim üst düzey takımlardan teklifler olduğunu söyledi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2021 Salı, 22:57
Fenerbahçeli stoper Attila Szalai: Menajerim üst düzey takımlardan teklifler olduğunu söyledi
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Fenerbahçe'nin Macar oyuncusu Attila Szalai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Szalai, yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçe Ailesi! Hakkımda çok fazla söylenti var. Menajerim üst düzey takımlardan teklifler olduğunu söyledi ama ben buradayım ve hedeflerimiz için savaşıyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DE AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, dün İtalyan medyasına yaptığı açıklşamada Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını söylemişti. Fenerbahçe ise gün içerisinde şu bilgilendirmeyi paylaşarak iddiaları yalanlamıştı:

"Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır.

Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."


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