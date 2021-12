Fenerbahçeli futbolculardan Pereira’ya farklı ders

07 Aralık 2021 Salı, 07:00

Fenerbahçe’nin Rizespor’u farklı yendiği maçtaki performanslarıyla Mesut Özil, Szalai, Ferdi, Serdar Dursun ve Sosa hem en çok alkışı alan futbolcular oldular hem de Pereira’ya ders verdiler.

Mesut son haftalarda çıkışa geçti. Sanırım Mesut şimdi çok daha “Mesut”tur. Genç Ferdi bu sezon olağanüstü oynuyor. Bence asıl yerine oranla şimdiki mevkisinde çok daha iyi. Szalai ile ilgili olumsuz en ufak bir söz söyleme hakkımız yok. O, gerçek bir profesyonel. Teknik direktör olsam her maç kadronun başına ilk yazacağım isimdir. Gelgelelim Pereira haftalardır Macar futbolcuyu yedek kulübesinde oturttu. Böyle biri kulübede oturur mu? Pereira takımın başındaysa oturur. Portekizli henüz iyi teknik direktör olamamış. Szalai gösterdiği performans ve gollerdeki iki asistiyle hocasına en güzel cevabı verdi. Sosa da F.Bahçe’nin vazgeçilmezlerinden. O da Pereira sayesinde uzun süre formasına hasret kaldı. Szalai gibi Arjantinli de mücadelesiyle “Ben bu takımda oynarım” mesajını kulübeye gönderdi.

GOLCÜ SERDAR DURSUN

Serdar mı, Berisha mı? Tartışmasız Serdar Dursun derim. Serdar’ın altyapısı Almanya. Berisha, F.Bahçe’nin golcüsü değil. Şimdi birkaç hafta içinde İrfan, Valencia, Novak dönecek. Desenize Pereira’nın aklı iyiden iyiye karışacak. Yani her an her şey yeniden karışabilir. Bu arada Pelkas hâlâ kulübede oturuyor da... Çok mu formsuz yoksa farklı bir şey mi var? Maç içinde dikkatimi çeken bir durum şu: Her zaman ayakta gördüğümüz Pereira nedense oyunun büyük bölümünü kulübede geçirdi. Son derece neşesizdi, atılan gollerde dahi kulübeden çıkmadı. Sadece oturduğu yerden alkışladı o kadar. Ya kulağı fazla çekildi ya da hoca adaylarını duyup rahatsız oldu.

AVRUPA KİM’İN PEŞİNDE

F.Bahçe’de savunmanın kilit isimlerinden Kim Min-Jae için Avrupa’nın devleri sıraya girdi. Kim’i, Juventus, Tottenham ve Porto’nun istediği konuşuluyor. Sarı-Lacivertlilerin, 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Kim’i bırakma niyetinin olmadığı, teklif sunacak kulüplere de kapıyı en az 20 milyon Avro’dan açacağı konuşuluyor.