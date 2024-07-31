Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... İşte ülke puanında son durum!

2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Lugano'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:47
Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... İşte ülke puanında son durum!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Lugano'yu 2-1 mağlup etti.

Önceki hafta Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in galibiyetlerinin ardından Türkiye, 600 puan kazandı. Ülke puanı sıralamasında zirve İngiltere’nin olurken İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi takımlar takibini sürdürüyor.

Temsilcilerimizin alacağı galibiyetlerle Türkiye, bir üst basamağında bulunan Belçika ile olan puan farkını azaltmayı hedefliyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA ülke puanı sıralamasında zirvede topladığı 89.160 puanla İngiltere yer alıyor. İngiltere’yi 79.106 puanla İtalya ve 73.989 puanla İspanya takip ediyor.

İşte ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere - 89.160

2-İtalya - 79.160

3- İspanya - 73.989

4-Aalmanya - 71.660

5- Fransa - 57.736

6- Hollanda - 54.150

7- Portekiz - 48.816

8 - Belçika - 42.700

9 - Türkiye - 34.400

10 - Çek Cumhuriyeti - 34.350


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