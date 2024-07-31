Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını yorumladı: 'Mourinho’nun oynatmak istediği sistem için..'

Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:21

Güncelleme: 31.07.2024 - 09:24

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano'yu 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Mourinho dünyanın en kariyerli ve özel teknik direktörlerinin başında geliyor. Fenerbahçe yönetiminin, Portekizli hocayı takımın patronu yapması büyük başarı. Mourinho da çok motive ve istekli. Daha sezon başı, bu takım henüz 2. resmi maçını oynuyor. Milli takımlarından geç dönen oyuncular var, sezon başı kampında yapılan fiziksel yüklemenin yarattığı etki önemli bir yorgunluk sebebi... Ayrıca Mourinho’nun oynatmak istediği sistemi futbolcularına uygulatması ve sonuç alması için zamana ihtiyacı var. Tüm bunlar Sarı-Lacivertlilerin sahada beklenen görüntünün içinde olmamasının çok geçerli mazeretleri... Takımın geçen sezondan kalan oyuncu kalitesi yüksek, bu ekibe daha yeni transferler Nesyri, Maximin, Oğuz, Cenk yavaş yavaş girecek, forma rekabeti artacak. Dzeko iki maçta 4 gol atıp turu getiren başrol oyuncusu oldu. Lugano karşısında hem ilk maçta yenen 3 gol hem de dün gece 1. devrede sergilenen futbol pek kabul edilecek seviyede olmasa da Fenerbahçe’ye biraz daha zaman lazım. Kazanmak güzel." (Cumhuriyet)

'RAKİBİN SEVİYESİ İKİ GÖMLEK ARTACAK'

Engin Kehale: "İlk maçın yarım saatindeki pasif ve durağan oyun, ikinci maçın ilk 45 dakikası için de geçerliydi. Rakibin teknik direkötrü Croci-Torti, akıllıca bir hamleyle savunmayı üçleyerek maça başladı. Szymanski ve Fred’in koşularını ise iki merkez oyuncusunu takip ettirerek engelledi. Portekizli hocanın, devre arasında takımın üzerindeki durgunluğu atacak enerjiyi verdiği, ikinci yarının başında hissedildi. 30. dakikada Fred’in sakatlığıyla oyuna giren İsmail Yüksek’in yanına Mert Hakan eklenince Fenerbahçe daha sert, daha temaslı bir oyuna döndü. Dzeko’nun golü sonrası ise taraftarın da maçın içine girmesiyle Mourinho’nun kafasındaki oyuna yaklaşan bir performans izledik. Sarı lacivertliler, son dakikada gelen Szymanski golüyle görevi yine başarıyla tamamlayıp gözünü Lille’e çevirdi. Rakibin seviyesinin iki gömlek artacağı bu eşleşmede, Fenerbahçe’nin ilk 45 dakikaları çöpe atmak gibi bir lüksü yok. Sanırım Mourinho’nun bir hafta üzerinden duracağı en önemli konu, yenilen ilk goller ve sonrasında takımın uzun süren ayağa kalkma süreci olacaktır." (Hürriyet)

'TAŞLAR YERİNDEN OYNADI'

Gürcan Bilgiç: "Taşlar yerine oturmadığı gibi yerinden de oynadı. Ferdi sol önde başladı, sahanın en iyilerinden. Dzeko da öyle. Tadic ortalarda gözükmezken, İrfan Can'ın gelmesi, tekrar sol kanada geçmesi ile bir anda "bay tehlike" oldu. Daha Maximin ve En Nesyri yok. Bir parmak şıklatma ile bambaşka bir oyun ve takım da seyredebiliriz. Mourinho cebinde sürprizlerle dolaşıyor." (Sabah)

'KANAT FORVET GÖREVİ PERFORMANSINI AZALTABİLİR'

Ömer Üründül: "Krunic gerçekten çok kötü oynuyor, sakatlanıp çıkan Fred de güçsüzdü. Galibiyet golünü atan Szymanski'nin performansı da çok yetersizdi. Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri doğruydu. Yalnız benim özel bir görüşüm var. Ferdi her zamanki gibi görevini büyük bir hırsla en iyi şekilde yapmaya çalışan isimlerin başında geliyordu ama bana göre kanat forveti görevi onun alışılmış performansını azaltabilir düşüncesindeyim. Çünkü Ferdi'nin geriden hareketlenerek hücuma yaptığı katkı bana göre çok daha faydalı olur." (Sabah)