Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Oyunu tamamlayamadı...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında kendi sahasında Lugano'yu konuk eden Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Fred sakatlanarak oyundan çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 21:39
Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Oyunu tamamlayamadı...
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin Lugano ile karşılaştığı maçta sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi.

FRED OYUNU TAMAMLAYAMADI

Brezilyalı oyuncu Fred, mücadelenin 31. dakikasında sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen Brezilyalı oyuncu yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.


Fred haberleri fenerbahçe haberleri Lugano haberleri sakatlık haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri

İlgili Haberler

Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçeli taraftarlara büyük övgü: 'Ambiyans sıradışı'

Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçeli taraftarlara büyük övgü: 'Ambiyans sıradışı'
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 1-1 Lugano

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 1-1 Lugano
Bright Osayi-Samuel'den yeni sözleşme yanıtı: 'Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğum için...'

Bright Osayi-Samuel'den yeni sözleşme yanıtı: 'Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğum için...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler