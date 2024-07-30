Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Oyunu tamamlayamadı...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında kendi sahasında Lugano'yu konuk eden Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Fred sakatlanarak oyundan çıktı.
Fenerbahçe'nin Lugano ile karşılaştığı maçta sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi.
FRED OYUNU TAMAMLAYAMADI
Brezilyalı oyuncu Fred, mücadelenin 31. dakikasında sakatlandı.
Oyuna devam edemeyen Brezilyalı oyuncu yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
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