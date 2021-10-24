Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer için tarihi fırsat!
Fenerbahçe'de Berke Özer bugün ilk kez bir Süper Lig maçında sarı lacivertli formayı giyecek.
Trabzonspor ve Royal Antwerp karşısında kaybedilen puanlar, TFF'den gelen cezalarla keyifsiz bir süreçten geçen Fenerbahçe, ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor karşısına yepyeni bir 11'le çıkacağı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kim Min-jae maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor maçı sonrası 3 maç ceza alan Samuel ile 1 maçtan men edilen Altay Bayındır da kadroda yer almayacak.
WESTERLO'DA KİRALIK OLARAK FORMA GİYDİ
Ayrıca, sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin durumuna teknik ekip tarafından karar verilecek. MinJae Kim ve Altay Bayındır bu sezon ilk kez bir maçta forma giyemeyecekler. Altay'ın yokluğunda kaleyi 21 yaşındaki Berke Özer koruyacak. Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonu başında Altınordu'dan transfer ettiği, son iki sezonu Belçika'nın Westerlo ekibinde kiralık olarak geçiren Berke ilk kez bir lig maçında Fenerbahçe formasını giyecek.
BİR TEK KUPA MAÇINDA OYNAMIŞTI
Genç eldiven 2018- 19 sezonunda Türkiye Kupası'nda F.Bahçe'nin Giresunspor'u 1-0 yendiği maçta da kaleyi korumuştu. Kim'in yerini Novak, Osayi'nin yerini de Nazım Sangare ile doldurmayı planladığı öğrenilen Vitor Pereira, gol bölgesinde de Serdar Dursun'a şans vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alanyaspor'da bugün Chidozie Awaziem ve Miha Mevlja sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
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