Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Merih Demiral transferinde sürpriz engel!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:54

Güncelleme: 18.12.2024 - 10:54

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve transferde adı sarı lacivertli takımla anılan Merih Demiral'ın sarı lacivertli takıma geri dönmeyi istediği iddia edildi.

GÖRÜŞMELER SEZON SONUNA KALDI

Sabah'ta yer alan habere göre; milli futbolcuyla yaz transfer dönemi için görüşmeler yapılacak. Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Merih'in yıllık ücretinin 10 milyon Euro olduğu ve yüksek maaşı nedeniyle Fenerbahçe'ye transferinin şu an için zor göründüğü belirtildi.

Arabistan temsilcisi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek milli yıldız bu sezon 18 maçta forma giyerken takımına bir de gol katkısı verdi.

Merih kariyeri boyunca, Alcanenense, Sporting B ve A takımları, Sassuolo, Alanya, Juventus gibi kulüplerde görev yaptı.