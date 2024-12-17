Fenerbahçe'den flaş Galatasaray paylaşımı: 'Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var'
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sosyal medya hesabında Galatasaray - Trabzonspor maçı hakkında flaş bir paylaşımda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçıyla ilgili Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:
2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!
-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!
-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!
Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle
Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!
2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 17, 2024
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın… pic.twitter.com/LSSdB2enKy
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