Fenerbahçe'den flaş Galatasaray paylaşımı: 'Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sosyal medya hesabında Galatasaray - Trabzonspor maçı hakkında flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'den flaş Galatasaray paylaşımı: 'Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 16:07

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçıyla ilgili Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı;

"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle

Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

 


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #trabzonspor #TFF

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