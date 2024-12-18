Transferde sona gelindi: Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:25

Güncelleme: 18.12.2024 - 09:25

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinde son aşamaya gelindiği ileri sürüldü.

13 Ocak - 11 Şubat arasındaki kış transfer döneminin resmen başlamasını bekleyen sarı lacivertli yönetimin pazartesi gününe kadar Talisca ile final görüşmesini neticelendirmesi bekleniyor.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre; Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat yönettiği transfer için Al-Nassr'a 5 milyon Euro bonservis ödenecek. Suudi Arabistan ekibi zorluk çıkartmazken oyuncunun maaşı, süreci uzatan konulardan bir tanesi oldu. Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncunun bu sezon için 6 aylık maaşını ödeyecek.

12 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcu, 6 milyon Euro'sunu Fenerbahçe'den kalan 6 milyon Euro'sunu da Al- Nassr Kulübü'nden almış olacak. Sarı-lacivertlilerin kasasından Talisca için toplamda 11 milyon Euro çıkacak.

Önümüzdeki sene ve sonraki seneler için yapılacak final görüşmesinde 30 yaşındaki oyuncunun gelecek yılki yeni maaşı belirlenecek. Fenerbahçe, futbolcuyu senelik 7 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışıyor.