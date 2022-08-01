Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ruben Semedo, Ah-Duhail'e gidiyor
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un transfer edilmesini istediği Olympiakos'un Portekizli stoperi Ruben Semedo, Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oluyor.
Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transfer olması ve Serdar Aziz'in de Dinamo Kiev maçında sakatlanmasının ardından savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Flamengo forması giyen Gustavo Henrique ile 3 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı savunmacıyı alternatif stoper olarak düşünürken doğrudan bir isim için arayışlarını sürdürüyor.
Portekiz ve Yunan basınında yer alan haberlere göre Jorge Jesus'un stoper bölgesi için transfer edilmesini istediği isimlerden biri olan Ruben Semedo, Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oluyor.
Al-Duhail, Ruben Semedo için Yunan temsilcisine 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.
Video Haberler
- Giresun'da çevreci dalgıcı ağlatan manzara
- Dünya literatüründe geçen'teffeni moru' koruma bekliyor
- Arlen'e sokak ortasında öldüresiye darp!
- 42 Yıl önce terk edilen 'gizemli köy'de defineci talanı
- Diş tedavisi için geldi, beyninde tümör tespit edildi
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'Çiçek gönderme' kavgası: Sırtında sopa kırdılar!
- Diyarbakır'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı
- Servis aracıyla bankaya dalan sürücü ilk kez konuştu
- SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- Bankacıdan 4 milyonluk bahis vurgunu!
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...
- 'Sorumlusu AKP ve MHP olacak!'