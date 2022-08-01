Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ruben Semedo, Ah-Duhail'e gidiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un transfer edilmesini istediği Olympiakos'un Portekizli stoperi Ruben Semedo, Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oluyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:47
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ruben Semedo, Ah-Duhail'e gidiyor
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Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transfer olması ve Serdar Aziz'in de Dinamo Kiev maçında sakatlanmasının ardından savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Flamengo forması giyen Gustavo Henrique ile 3 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı savunmacıyı alternatif stoper olarak düşünürken doğrudan bir isim için arayışlarını sürdürüyor.

Portekiz ve Yunan basınında yer alan haberlere göre Jorge Jesus'un stoper bölgesi için transfer edilmesini istediği isimlerden biri olan Ruben Semedo, Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oluyor.

Al-Duhail, Ruben Semedo için Yunan temsilcisine 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.



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