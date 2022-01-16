Fenerbahçe'nin istenmeyen forvetleri Samatta ve Frey Belçika'da coştu!

Fenerbahçe'nin eski iki forveti Samatta ve Frey Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp'de gösterdikleri performansla alkış topladılar.

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2022 Pazar, 17:29
Fenerbahçe'nin istenmeyen forvetleri Samatta ve Frey Belçika'da coştu!
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Belçika 1.Ligi'nin 22. hafta maçında Antwerp sahasında Charlerio'yu ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Antwerp'in gollerini Frey (2) ve Samatta kaydetti.

İsviçreli golcü bu sezon gol sayısını 17'ye yükseltirken, 3 de asisti yaptı.  Comolli dönemi Fenerbahçe'ye transfer olan ancak bir türlü bekleneni veremeyen Frey bu sezon alkış toplamaya devam ediyor. 

Fenerbahçe'nin golcüleri Valencia, Berisha ve Serdar Dursun'u da geride bırakan İsviçreli adından bu sezon sıkça söz ettirmeyi başardı.


FENERBAHÇE GÖNDERMİŞTİ

Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca her iki golcü de yetersiz bulunarak takımdan gönderilmişti. Samatta Fenerbahçe'de çıktığı 

 maç 33 maçta yalnızca 6 gol atabilirken hiç asist üretemedi. Frey ise sarı lacivertli forma ile çıktığı 23 maçta 5 gol atıp 1 asist üretebildi. 


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