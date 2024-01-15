Fenerbahçe'nin kararı bekleniyor: Fransız devinden İsmail Yüksek'e teklif

Yayınlanma: 15.01.2024 - 22:34

Güncelleme: 15.01.2024 - 22:34

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e Fransa'dan bir talip çıktı.

L'Equipe'te yer alan habere göre, kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Lyon, Nemanja Matic transferinde yaşadığı zorluğun ardından İsmail Yüksek'e yöneldi.

8 MİLYON EURO

Rennes'in Matic'i satmak istemediği ve bu gelişmenin ardından Lyon'un İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.

24 yaşındaki milli oyuncu için ilk teklifini sunan Lyon'un, sarı lacivertli kulübün cevabını beklediği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.