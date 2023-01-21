Fenerbahçe'nin kasasında Kim Min-Jae etkisi

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 10:13

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 10:13

Halka açık futbol kulüpleri, 6 aylık finansal raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önceki gün açıkladı, kâr eden tek şirketin Fenerbahçe olduğu ortaya çıktı.

KIM MIN-JAE İLAÇ OLDU

Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertliler, vergi öncesi kârını 277 milyon 652 bin 551 lira olduğunu belirtirken, net kârının ise 260 milyon 783 bin 244 lira olarak ilan etti.

Yatırım faaliyetinden gelirin 426 milyon 969 bin 855 olduğu vurgulanırken, satış gelirindeki en büyük payın, Kim Min-Jae’den elde edilen bonservis ücretinden oluştuğuna da dikkat çekildi.

Kim Min-Jae

2 MİLYON ARTIŞ

Yapılan açıklamada, futbolcu lisans bedellerindeki artış da gösterildi. Sarı-lacivertlilerin geçen yıl 30 Kasım 2021’deki futbolcuların 136 milyon 960 bin lira olduğu belirtilirken, bu yıl (30 Kasım 2022) ise bu tutarın 515 milyon 354 bin lira olduğu ifade edildi. Başkan Ali Koç’a olan borcun da arttığına dikkat çekildi.

31 Mayıs 2022 baz alınarak yapılan bir önceki açıklamada, Koç’a 25 milyon lira borç olduğu gösterilirken, bu rakamın 30 Kasım 2022’de 27 milyon 494 bin liraya çıktığı ortaya kondu.