Jorge Jesus raporu verdi: Fenerbahçe'de iki isimden imza bekleniyor
Süper Lig ekibi Fenerbahçe Altay Bayındır ile Enner Valencia'nın sözleşmelerini yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe, Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda stopere Samet Akaydin’i aldıktan sonra şimdi de önceliği sol bek transferine verdi. Ancak sarı-lacivertlilerdeki bir diğer gündem maddesi iç transferde henüz sözleşmeleri uzatılmayan isimler.
Enner Valencia
İKİ OYUNCUDA ANLAŞMAZLIK
Bu oyuncuların başında kaleci Altay Bayındır ve 18 gol atan takımın en skoreri Valencia geliyor. Fenerbahçe yönetimi, bir süredir iki oyuncusuyla yeni mukavele görüşmelerini sürdürüyor.
Altay Bayındır
Ancak Altay’la yıllık ücret konusunda, Valencia ile de sözleşme süresiyle ilgili anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Yönetim orta yolu bulup, sezon sonu sözleşmesi bitecek iki önemli oyuncusuyla imzaları atmak için mesai harcıyor.
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