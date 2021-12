Fenerbahçe'nin kiralık oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh, takımına veda etti

30 Aralık 2021 Perşembe, 12:57

Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna ekibi ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.



Allahyar, "Sevilen birine veda etmek her zaman zordur. Ama bu ekiple ve harika taraftarlarla geçirdiğim harika 1.5 yıldan sonra, Zorya Luhansk'ın her zaman kalbimde olacağını ve bu dönemde geçirdiğimiz inanılmaz zamanları ve anıları asla unutmayacağımı söyleyebilirim. Ve son olarak tüm takım arkadaşlarıma, koçlarıma ve staff ekibine beni daha iyi bir oyuncu ve insan yapan her şey için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Allahyar Sayyadmanesh'in sarı-lacivertliler ile olan anlaşması 30 Haziran 2024'te sona erecek.