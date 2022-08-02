Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'ya elenmesi halinde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda AIK-Shkendija eşleşmesini kazanan takımla oynayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 15:59
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibine elenmesi halinde Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Sarı lacivertliler, bu turda AIK (İsveç)-Shkendija (Kuzey Makedonya) eşleşmesini geçen takımla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele verecek.

İstanbul ekibi, ilk maçını evinde oynayacak.


uefa avrupa konferans ligi uefa avrupa ligi Slovacko

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler