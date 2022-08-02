Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 14:36
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu
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Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandığı için UEFA Avrupa Ligi bileti alan Sivasspor’un play-off’taki rakibi Malmö – Dudelange eşleşmesinin galibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki maçlar 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Grup kuraları ise 26 Ağustos’ta çekilecek.


Sivasspor uefa avrupa ligi Malmö

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