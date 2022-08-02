Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandığı için UEFA Avrupa Ligi bileti alan Sivasspor’un play-off’taki rakibi Malmö – Dudelange eşleşmesinin galibi olacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki maçlar 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Grup kuraları ise 26 Ağustos’ta çekilecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde Rakibimiz Belli Oldu— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) August 2, 2022
UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan başlayan takımımız bu turda İsveç ekibi Malmö ile Lüksemburg temsilcisi F91 Dudelange maçının galibiyle eşleşecek.
Detaylar https://t.co/6L6nSQvSqi#UEL pic.twitter.com/xj5QJUao6m
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