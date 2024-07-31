Fenerbahçe'nin Lugano galibiyeti Avrupa basınında: 'Dzeko, Mourinho'nun imdadına yetişti'

Yayınlanma: 31.07.2024 - 11:04

Güncelleme: 31.07.2024 - 11:06

Fenerbahçe'nin sahasında Lugano'yu 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldiği maç Avrupa basınında yankı buldu.

İşte Avrupa basınında Fenerbahçe - Lugano karşılaşması:

TuttoMercato: "Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lugano'nun hayallerini suya düşürdü."

La Gazzetta dello Sport: "Mourinho hata yapmadı. Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 yenip eledi ve Şampiyonlar Ligi hayaline devam etti."

'KARŞILARINDA MOURINHO VE ADAMLARI DURACAK'

SoFoot: "Lille ve Bruno Genesio'nun karşısında Jose Mourinho'nun adamları duracak."

AS: "Mourinho'nun takımı Avrupa'nın en büyük kupasından ilk fırsatta elenmeye çok yaklaştı. Türklerin sadece 2 kez kaleye şut attığı kötü maça rağmen Fenerbahçe turladı. Mourinho, Türkiye'deki yeni kariyerinde çok acı çekti ama bir sınavı daha atlattı."

'DZEKO, MOURINHO'NUN İMDADINA YETİŞTİ'

Estadio Deportivo: "Edin Dzeko, Mourinho'nun imdadına yetişti. Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi."

Kicker: "Dzeko ve Szymanski, Mourinho'nun evindeki ilk maçı kurtardı."