Fenerbahçe'nin Lugano galibiyeti Avrupa basınında: 'Dzeko, Mourinho'nun imdadına yetişti'
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu sahasında 2-1 mağlup edip tur atladığı maç Avrupa basınında manşetlerde yer aldı.
Fenerbahçe'nin sahasında Lugano'yu 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldiği maç Avrupa basınında yankı buldu.
İşte Avrupa basınında Fenerbahçe - Lugano karşılaşması:
TuttoMercato: "Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lugano'nun hayallerini suya düşürdü."
La Gazzetta dello Sport: "Mourinho hata yapmadı. Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 yenip eledi ve Şampiyonlar Ligi hayaline devam etti."
'KARŞILARINDA MOURINHO VE ADAMLARI DURACAK'
SoFoot: "Lille ve Bruno Genesio'nun karşısında Jose Mourinho'nun adamları duracak."
AS: "Mourinho'nun takımı Avrupa'nın en büyük kupasından ilk fırsatta elenmeye çok yaklaştı. Türklerin sadece 2 kez kaleye şut attığı kötü maça rağmen Fenerbahçe turladı. Mourinho, Türkiye'deki yeni kariyerinde çok acı çekti ama bir sınavı daha atlattı."
'DZEKO, MOURINHO'NUN İMDADINA YETİŞTİ'
Estadio Deportivo: "Edin Dzeko, Mourinho'nun imdadına yetişti. Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi."
Kicker: "Dzeko ve Szymanski, Mourinho'nun evindeki ilk maçı kurtardı."
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'nin Lugano galibiyeti Avrupa basınında!
- Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor açıklaması!
- İşte Lauriente için istenen bonservis bedeli!
- Chelsea yeni kalecisini resmen açıkladı!
- Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe yorumu!
- Ukrayna'ya bu yılın en yoğun İHA saldırısı düzenlendi!
- İşte ülke puanında son durum!
- Kaylee McKeown, kendisine ait olimpiyat rekorunu kırdı!
- Daniel Wiffen'dan olimpiyat rekoru!
- 'Mourinho’nun oynatmak istediği sistem için..'
En Çok Okunan Haberler
-
- Katliama 'Evet' dedi, 'gerekçesi' tepki çekti
- ‘En az 30 vekille geliyoruz’
- MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek anket!
- Arda Güler'e tarihi teklif!
- Polis memuru, kiracılarını vurdu!
- Nagehan Alçı, Yunan sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
- Genco Erkal hayatını kaybetti
- Heniyye, Tahran'da öldürüldü
- Hedefinde 2024 Olimpiyatları açılışı var
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?